Торговые центры разочарованы "переименованными" Zara и Bershka

Торговые центры назвали разочарованием года магазины, которые пришли на смену испанским и польским торговым сетям и поначалу позиционировались как "та же Zara, только под другой вывеской". Оказалось, что это все-таки не Zara.

По итогам опроса, проведенного среди управляющих торговых центров в крупных российских городах, "наибольшим разочарованием оказалось открытие новой Zara и других брендов Inditex после продажи сети арабским владельцам и проведения ребрендинга", пишет РИА Новости Недвижимость со ссвлкой на Союз торговых центров.

По словам главы союза Павла Люлина, низким продажам способствовали узкий ассортимент, аскетичное оформление магазинов и слабая рекламная поддержка.

Также арендодатели оказались недовольны брендами Obuv (CCC); сменившими магазины польской группы LPP марками RE, СИН, CR, XC, MO; Motherbear (ранее - Mothercare).

Люлин допустил, что ТЦ в течение следующего года будут искать варианты замены арендаторов, продажи которых с квадратного метра оказались ниже, чем у их предшественников.