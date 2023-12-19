Эффект от использования ИИ в российской экономике к 2028 году превысит 6 триллионов рублей

Российские компании все чаще используют искусственный интеллект. Через четыре года реализованный эффект от использования ИИ в стране может составить до 6,9 трлн руб., это эквивалентно влиянию на ВВП в 4%, говорится в исследовании Яндекса и компании "Яков и партнеры".

"В абсолютном выражении около 70% потенциала приходится на шесть ключевых для российской экономики отраслей (транспорт и логистика, банковская отрасль, ритейл, добывающая промышленность, производство потребительских товаров, ИТ-отрасль)", - говорится в исследовании.

Эксперты пришли к выводу, что в 2022 году российский рынок решений на базе ИИ составил около 30-50 млрд руб.

Две трети (66%) компаний, уже применяющих генеративный ИИ, делают это в сфере маркетинга и продаж. Около половины компаний применяют ИИ в сфере клиентского сервиса (54%), а также исследований и разработки (49%). При этом почти все (94%) такие компании отмечают, что внедрение ИИ помогает снизить затраты бизнеса.

Искусственный интеллект занимает все более значимое место и в мировой экономике. По оценкам международных экспертов, потенциал влияния искусственного интеллекта на экономику составляет $17–26 трлн в год; большая часть – около 70% – приходится на внедрение традиционного ИИ (машинного обучения, глубокого обучения и продвинутой аналитики), остальная часть в размере 6–8 трлн долл. США в год – на генеративный ИИ.