Эффект от использования ИИ в российской экономике к 2028 году превысит 6 триллионов рублей

19 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Thomas Peter / Reuters

Эффект от использования ИИ в российской экономике к 2028 году превысит 6 триллионов рублей

Российские компании все чаще используют искусственный интеллект. Через четыре года реализованный эффект от использования ИИ в стране может составить до 6,9 трлн руб., это эквивалентно влиянию на ВВП в 4%, говорится в исследовании Яндекса и компании "Яков и партнеры".

"В абсолютном выражении около 70% потенциала приходится на шесть ключевых для российской экономики отраслей (транспорт и логистика, банковская отрасль, ритейл, добывающая промышленность, производство потребительских товаров, ИТ-отрасль)", - говорится в исследовании.

Эксперты пришли к выводу, что в 2022 году российский рынок решений на базе ИИ составил около 30-50 млрд руб.

Две трети (66%) компаний, уже применяющих генеративный ИИ, делают это в сфере маркетинга и продаж. Около половины компаний применяют ИИ в сфере клиентского сервиса (54%), а также исследований и разработки (49%). При этом почти все (94%) такие компании отмечают, что внедрение ИИ помогает снизить затраты бизнеса.

Искусственный интеллект занимает все более значимое место и в мировой экономике. По оценкам международных экспертов, потенциал влияния искусственного интеллекта на экономику составляет $17–26 трлн в год; большая часть – около 70% – приходится на внедрение традиционного ИИ (машинного обучения, глубокого обучения и продвинутой аналитики), остальная часть в размере 6–8 трлн долл. США в год – на генеративный ИИ.

Теги: искусственный интеллект, нейросеть, экономика


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети