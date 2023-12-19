19 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Володин сообщил, сколько потеряли ушедшие из России западные компании

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что государства Европы, вводя санкции против России, действуют под диктовку США. А первые, кто страдает от такого подхода, - жители этих же стран Европы.
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"Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает первую со времён пандемии коронавируса рецессию", - написал Володин в своем telegram-канале.

Западные компании, объявившие об уходе из России, потеряли более $103 млрд.

"Эти деньги остались в России. Кстати, по итогам года рост ВВП нашей страны составит 3,5%", - написал Володин.

Отметим, в начале декабря по схожей теме высказался президент России Владимир Путин. Он считает, что через 10 лет западные инвесторы и компании вернутся в Россию.

"Инвесторы – умные люди, они незримо и так здесь присутствуют. Я очень надеюсь, что мы сможем с ними напрямую общаться. Контакты-то продолжаются, если сказать по-честному. В конечном итоге здравый смысл возобладает, по моему мнению", - заявил президент России, выступая на форуме "Россия зовет!".

При этом сейчас США, как считает Путин, "не делятся даже со своими союзниками".

"Глобализация была, она развивалась. Только понималась она людьми по-разному. Экс-генсек ООН Кофи Аннан считал, что глобализация должна пойти на благо всем. Ничего подобного на практике не было. США не делятся даже со своими союзниками ничем. Мы хотим создать демократическую модель с честной конкуренцией", - заявил президент.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума, экономика, ВВП, валовый внутренний продукт


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