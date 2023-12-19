19 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В ЦБ рассказали об условиях снижения курса доллара до 70 рублей

В текущих условиях возврат к курсу доллара в 70 рублей представляется нереальным, считают в Центральном банке России. Для этого нужно, чтобы условия внешней торговли для РФ не просто вернулись на уровень 2021 года, но и значительно превзошли его, полагает заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Курс 70 рублей за доллар будет обозначать значительно более крепкий реальный обменный курс, чем он был в среднем в 2021 году. Чтобы туда экономика пришла, необходимо, чтобы условия внешней торговли для России были не то что не хуже, чем они были в 2021 году, а значительно лучше, чем в 2021 году. Это не только про цены, но и про объемы [торговли]", - цитирует Заботкина ТАСС.

Теги: центральный банк, курс доллара, курс рубля, алексей заботкин


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