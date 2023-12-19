В России названы самые востребованные профессии в 2023 году

Стали известны самые востребованные профессии в 2023 году.

На первом месте оказалась профессия менеджера по продажам. По данным платформы hh.ru, работодатели опубликовали в течение года 750 тыс. таких вакансий. По сравнению с прошлым годом спрос на них увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата выросла на 8,8 тыс. руб. (до 71,8 тыс. руб.).

Второе место по востребованности заняли продавцы в розничных точках и кассиры. Таких вакансий больше 675 тыс. штук (6,7% от всех предложений о работе).

Замкнули тройку водители, на которых в уходящем году приходится 4,3%, или почти 430 тыс. вакансий.

Также в список наиболее востребованных у работодателей попали такие специализации, как бухгалтер, повар, оператор call-центра, упаковщик-комплектовщик, врач, кладовщик, инженер-конструктор, администратор, программист, разнорабочий, слесарь-сантехник и курьер, сообщают "Известия".

Напомним, в России в 2023 году зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг росли быстрее других.