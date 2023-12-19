Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Российский президент Владимир Путин сообщил, что большая часть граждан РФ живет от зарплаты до зарплаты.

"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас немало, подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", — сказал глава государства.

Президент также указал, что богатые граждане "вынимают" своих детей из зоны комфорта и "создают им искусственные сложности". Путин подчеркнул, что это делается, "потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то" и стремился к чему-то.

Российский лидер добавил, что, если человеку "всё сыпется с неба, как манна небесная, он ничем не дорожит и, как производная, ни к чему не стремится". Залог успеха — когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается, добавил Путин, сообщают "Известия".

Напомним, в России в 2023 году зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг росли быстрее других.