Утвержден Этический кодекс наставника

В Российской академии образования (РАО) утвердили Этический кодекс наставника, который содержит 30 принципов и норм. Документ опубликован на сайте РАО.

Кодекс направлен на создание возможностей для более полной реализации Концепции развития наставничества, разработанной РАО в 2023 году. В нем говорится, что наставник – это миссия, требующая высоких личностных и нравственных качеств.

Среди принципов наставничества, в частности, выделяются такие: принцип уважения к личности, к труду, к государству и обществу (лояльности), к русскому языку и языкам народов России, ответственность, законность, честность, открытость, доброжелательность, конфиденциальность в отношении личных данных.

Среди норм (правил) деятельности наставников выделяются: идеалы служения государству и обществу, формирование профессиональных умений и навыков, уважение к труду и иные нравственные качества у подопечного и др. Некоторые из них перекликаются с принципами.

Наставник должен "оказать положительное влияние на оптимистичное, созидательное мировоззрение наставляемого, на творческое отношение к жизни и работе, помочь сформировать профессиональные навыки и умения, научить трудиться и любить труд, в конечном счете – стать успешным, счастливым человеком, личностью,

умеющей созидать себя и облагораживать мир вокруг", говорится в кодексе.

Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника. Слова "наставник" и "педагог" оказались в числе кандидатов на звание слова года по версии Института имени Пушкина. Но победителем стало слово "нейросеть".



