В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Народной воли

С середины по конец января в Екатеринбурге перекроют движение по улице Народной воли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начиная с 15 января специалисты АО "Екатеринбурггаз" начнут работы по строительству газопровода на участке от дома № 24 по улице Народной воли до переулка Университетского. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

В мэрии также добавили, что работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта. Для личных автомобилей движение будет открыто уже 29 января, а пока водители могут воспользоваться информационной картой, на которой отражены все актуальные ремонтные работы и перекрытия.

Газовщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства.