Правительство России одобрило появление уголовной статьи "Русофобия"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект об уголовной статье за "русофобию", передает "Интерфакс".

Если законопроект будет одобрен парламентом, то в Уголовном кодексе появится статья 136.1 "Русофобия".

В тексте законопроекта дается определение "русофобии": "дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностных лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ".

В отдельный состав выделены "публичные призывы к совершению дискриминационных действий".