18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

86% российских автомобилистов считают себя идеальными водителями

У российских водителей все в порядке с самооценкой. 86% из них относят себя к идеальным, при этом 61% водителей считает, что за такое отличное поведение на дороге им положены бонусы и скидки при первом штрафе, таковы данные опроса сервиса "Авито Авто".

Больше половины (52%) согласны ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% россиян для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого взыскания на 90%.

Россияне уверены, что ситуацию на дорогах можно исправить с помощью перестройки системы штрафов. Треть респондентов (39%) считает, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. Каждый четвертый (28%) уверен, что снизить опасность на дорогах поможет усугубление и отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

Теги: водитель, штраф, дороги


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