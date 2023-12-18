86% российских автомобилистов считают себя идеальными водителями

У российских водителей все в порядке с самооценкой. 86% из них относят себя к идеальным, при этом 61% водителей считает, что за такое отличное поведение на дороге им положены бонусы и скидки при первом штрафе, таковы данные опроса сервиса "Авито Авто".

Больше половины (52%) согласны ревностно соблюдать все правила только ради скидки на транспортный налог. 51% россиян для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — снижения суммы первого взыскания на 90%.

Россияне уверены, что ситуацию на дорогах можно исправить с помощью перестройки системы штрафов. Треть респондентов (39%) считает, что размер взыскания должен напрямую зависеть от серьезности ДТП. Каждый четвертый (28%) уверен, что снизить опасность на дорогах поможет усугубление и отягчение наказания, а 20% верят, что размер платы должен зависеть от уровня дохода нарушителя.