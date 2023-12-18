Песков назвал небыстрое снижение цен на яйца "естественным процессом"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал небыстрое снижение цен на яйца и курятину естественным процессом.

По его словам, кабмин и Минсельхоз активно работали над стабилизацией цен на яйца и до прямой линии Владимира Путина.

"Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали", — цитирует Пескова ТАСС.

"И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом", — подчеркнул он.

Однако рынок продуктов достаточно подвижный, отметил официальный представитель Кремля, и моментально добиться сокращения стоимости невозможно.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель - из Турции, что приведет к падению цен. "Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", - отметил министр.

На прошлой неделе президенту России во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".