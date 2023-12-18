Стали известны победители проекта "Медная лига КВН – 2023"

Финал шестого сезона "Медной лиги КВН" прошёл в Карабаше. В решающей игре встретились школьники из Карабаша, Кыштыма, Коркино и Первомайского.

В проекте "Медная лига КВН" участвуют ученики школ, расположенных на территориях присутствия Русской медной компании. В этом году борьба за победу началась среди рекордного количества участников – 20-ти команд из Челябинской и Свердловской областей. В ходе отборочных этапов в финал прошли пять команд: "Симпатяги" и "5 копеек" из Кыштыма, "Нескучный дом" из Карабаша, "Дубль два" из Коркино и "Первомайка" из посёлка Первомайский Коркинского муниципального округа, сообщили в пресс-службе РМК.

Комментирует директор управления социальной политики РМК Мария Есенина:

"Продумывая социальные проекты на территориях, мы в первую очередь ориентируемся на то, что интересно детям. На протяжении шести лет развивается "Медная лига КВН", растёт количество команд. В этом году участвовало порядка 240 школьников, впервые присоединилась команда из Полевского. Навыки, полученные во время подготовки, полезны детям, независимо от того, в какой сфере они будут развиваться в будущем".

В течение трёх месяцев ребята под руководством профессиональных юмористов учились написанию шуток, актёрскому мастерству и публичным выступлениям. Приветствия и импровизированные диалоги в конкурсе "Разминка" оценивали руководитель Уральской региональной лиги Международного Союза КВН Роман Казанцев, актёр Высшей лиги Евгений Шаймиев, автор и актёр Международной лиги Павел Слесарёв, стендап-комик Евгений Кожевин.

Комментирует депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Тарасова:

"Каждый год я наблюдаю, как растут участники. Они умеют по-детски мило шутить над жизненными ситуациями. У них появляются новые цели и задачи. Этот проект был создан для того, чтобы каждый ребёнок из любого посёлка и городка мог себя проявить. Играя в КВН, школьники учатся командообразованию, неординарному мышлению в неожиданных ситуациях".

Чемпионом "Медной лиги КВН – 2023" стала команда "Первомайка". До этого ребята дважды были бронзовыми призёрами проекта. Второе место заняла команда "Нескучный дом" Центра помощи детям города Карабаша. Они побеждали в первом и четвёртом сезонах лиги, а также получили Гран-при на фестивале КВН в этом году. На третьем месте – "Пять копеек". В прошлом сезоне им вручили награду за лучшую шутку.

В этом году в номинации "Лучшая шутка финала" отмечена команда "Дубль два". Зрители встретили раскатом смеха сценку про внезапно подорожавшие яйца. В номинации "Лучший номер" отмечены парни из команды "Симпатяги" за танцы, глядя на которые невозможно было сдержать улыбки.

"Медная лига КВН" проходит с 2017 года. Первое место занимали команды из Карталов и посёлка Томинский, трижды победу одерживали школьники из Карабаша.