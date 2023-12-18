18 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ЛДПР

Институт русского языка им. Пушкина объявил "слово года"

Институт русского языка им. Пушкина выбрал слово года – им стала нейросеть.

"Нейросеть стало не просто модным научным словечком, лишённым ясного содержания. Каждый желающий мог поработать с разными моделями и составить собственное мнение об их достоинствах и недостатках. В широком доступе оказались такие нейросети, как ChatGPT, YaGPT, Kandinsky, Шедеврум, MidJourney, DeepL, MyHeritage и многие другие", - говорится в сообщении института.

Лингвисты отмечают, что нейросеть в этом году была внесена в Орфографический академический ресурс "Академос": "Это говорит о том, что частотность слова в текстах массмедиа превысила порог, позволяющий перейти к его кодификации".

В числе претендентов на звание "слово года" также были искусственный интеллект, ChatGPT, импортозамещение, СНГ, заимствование, педагог, наставник, волонтёр.

Ранее британский словарь Collins Dictionary объявил словом года AI – эта аббревиатура обозначает "искусственный интеллект" (ИИ). Кембриджский же словарь выбрал глагол "галлюцинировать" – применительно к тому, что делает нейросеть.

Теги: слово года, нейросеть, лингвисты


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