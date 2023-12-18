18 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Правительстве назвали главный приоритет внешней политики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что укрепление равноправного доверительного партнерства с Китаем – приоритет российской внешней политики.

Сегодня отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего в истории уровня развития, приводит РИА Новости слова Чернышенко, сказанные во время 27-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

Отметим, заявление прозвучало на фоне того, что китайское издание The South China Morning Post со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что проект "Сила Сибири-2" стопорится из-за нежелания Пекина вкладываться в проект и платить полную цену за транспортировку газа. Якобы КНР понимает, что "Газпром" пытается через Китай частично возместить потерю европейского рынка, поэтому считает себя в более сильном положении, а значит, может диктовать свои условия. "Газпром" тем временем не торопится подключать регионы Сибири к газу, так как это дополнительные затраты, которые будут долго окупаться, да и в целом внутренний рынок не в приоритете у "национального достояния". Хотя, вроде бы, были планы по подключению к 2030 г. — повысить уровень газификации в стране до 82,9%. Но теперь, без Китая, эти планы могут сдвинуться? Эксперты считают, что время играет против КНР, нужно только эту мысль правильно донести до руководства, но и КНР считает, что время играет против России.

Теги: Дмитрий Чернышенко, Россия, Китай


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