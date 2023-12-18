18 Декабря 2023
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Политика Свердловская область
Фото: пресс-служба Общественной палаты Свердловской области

Свердловские общественники начали подготовку к избирательной кампании по выборам президента

Участники заседания Центра общественного наблюдения – Общественного штаба Свердловской области с участием экспертного клуба обсудили подготовку к избирательной кампании Президента России. Речь шла о работе общественных наблюдателей и новациях в законодательстве, представленных в новом докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

За голосованием на президентских выборах-2024 в Свердловской области будут следить 7,5 тысяч наблюдателей. К их подготовке уже приступил Центр общественного наблюдения (ЦОН), сообщил председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин.

заседание общественной палаты свердловской области(2023)|Фото: Пресс-служба Общественной палаты Свердловской области



«Мы должны сделать так, чтобы по истечении трёх дней выборов ни у кого не возникло сомнений в легитимности результатов. Для этого необходим тотальный контроль. Он складывается из общественного наблюдения и видеонаблюдения. К подготовке наблюдателей мы уже приступили. У нас в области 2,5 тысячи участков, нужно подготовить по три на каждый, плюс небольшой резерв», – заявил Александр Левин.

александр левин(2023)|Фото: Пресс-служба Общественной палаты Свердловской области



Общественные наблюдатели будут задействованы на всех этапах избирательной кампании, а не только в дни голосование. Так называемого «дня тишины», когда за сутки перед голосованием запрещена предвыборная агитация, не будет. 

выборы 2024(2023)|Фото: пресс-служба Общественной палаты Свердловской области

 

В Центре общественного наблюдения учитывают и возможность участия региона в Дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Наблюдение за ДЭГ будут осуществлять специальные наблюдатели. Напомним, во Всероссийской тренировке ДЭГ приняли участие 172,6 тысячи жителей Свердловской области. Это третий показатель по России. Больше потенциальных тестировщиков только в Московской и Ростовской областях. До конца процесс прошли 79% от числа зарегистрировавшихся.

 

Теги: александр левин, общественная палата свердловской области, выборы президента


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