Верховный суд внес законопроект о немедленном освобождении больных заключенных

Заключенных с тяжелыми заболеваниями могут выпустить из мест лишения свободы сразу после принятия такого решения. Такой законопроект внес в Госдуму Верховный суд РФ.

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Сейчас судебные решения об освобождении тяжелобольных преступников вступают в силу только через 15 суток. Однако они не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда. Это не согласуется с принципами гуманизма и нормами Конституции РФ о праве на жизнь и уважении личного достоинства, считает Верховный суд.

Отмечается, что в 2022 году судами было принято более тысячи решений об освобождении в связи с тяжелой болезнью, а в предыдущие годы - более 2 тыс. ежегодно.