18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

35-летние россиянки могут спасти Россию от новой демографической ямы - расчеты

Государству стоит перестать несерьезно относиться к 35-летним как к потенциальным родителям и делать ставку на студентов,отговаривая их от образования и карьеры. Расчеты показывают, что "нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30-40 лет – самый большой и едва ли не единственный резерв для роста рождаемости", об этом говорится в докладе по демографической политике, подготовленном Общественной палатой России.

"Через пять лет большая когорта выйдет из детородного возраста, а их место займет малочисленное поколение 90-х", - говорится в материалах доклада.

Сейчас в возрасте 35 лет находится максимальное количество мужчин и женщин. Более того: большинство третьих детей рождается у женщин в возрасте 35-40 лет. "Первые и вторые дети все равно родятся, а третьи дети могут родиться только сейчас", - поясняет глава комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Рыбальченко также опроверг миф о катастрофическом "старении" женщин, решивших стать матерями: "Возраст родов все равно растет, даже если работать над "омоложением". Этот аспект не нужно педалировать, нужно помочь всем женщинам, желающим родить в любом возрасте".

По словам Рыбальченко, если ситуацию с демографией не поправить сейчас, то Россию к середине века ждет демографическая яма гораздо глубже, чем провал 90-х или нынешний. И даже приток мигрантов не спасет ситуацию.

Теги: рождаемость, россияне, демография


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