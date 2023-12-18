18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Орлов рассказал, почему в Екатеринбурге перед Новым годом сносят ларьки с пиротехникой

Перед Новым годом в Екатеринбурге стали массово сносить ларьки с пиротехникой. По словам главы города Алексея Орлова, это делается исключительно для безопасности горожан

"Надо понимать и думать о безопасности людей, потому что ежегодно достаточно много несчастных случаев, пожаров, возгораний происходят при использовании нелицензированной продукции, которая как раз продается в этих, как грибы растущих каждый год, павильонах. Я всегда поддерживаю предпринимателей, но исключительно добросовестных. Те, кто не платят налоги, торгуют непонятно какой продукцией, травят людей - они вне зоны нашего понимания, поэтому все эти три года мы занимались совершенствованием нормативно-правовой базы, которая позволяет нам сегодня достаточно оперативно сносить такие киоски", - пояснил глава Екатеринбурга.

Он добавил, что снос относится только к тем, кто нарушает правила продажи, а потому, если у владельца ларька и продукции все законно - его точку никто не тронет. Жителям Екатеринбурга предлагается приобретать пиротехнику только в проверенных магазинах, не первый год работающих на рынке. Рекомендуется также обратить внимание на магазины на первых этажах новостроек - именно там, по словам Алексея Орлова, подготовлена площадка для цивилизованной торговли.

"Такие ларьки появляются на объектах благоустройства, закрывают периметр безопасности, создают угрозу для пешеходов и участников дорожного движения. Поэтому здесь мы достаточно оперативно их сносим, и такая работа у нас организована в районах. Эти объекты незаконны. Есть места определенные, где можно торговать пиротехникой - вот там пиротехнику на Новый год и нужно приобретать", - отметил градоначальник.

Теги: Екатеринбург, ларьки, пиротехника, фейерверк


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