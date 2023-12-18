18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне верят в социальные лифты для способных и активных

Россияне верят в социальные лифты. Такой вывод следует из опроса ВЦИОМ.

В том, что в предпринимательстве и бизнесе способный человек может преуспеть и добиться высокого положения, верят 80% опрошенных. Это больше, чем было в 2020 году (68%). Не верят в это 14% - намного меньше, чем три года назад (было 27%).

Наиболее способствующими продвижению наверх россияне назвали также сферы науки и образования, спорт, военную службу, шоу-бизнес и общественные организации - 80% и более. А вот в государственном и муниципальном управлении верят в социальные лифты всего 59%.

Интересно, что чем выше уровень образования, тем чаще люди не верят в возможности социальных лифтов. С ростом доходов уверенность в социальных лифтах выше. Также чем моложе люди, тем они в этом увереннее. Особенно это касается бизнеса и шоу-бизнеса.

"Это можно объяснить тем, что современные молодые люди — поколение интернета. Для многих современных бизнесменов, блогеров, артистов интернет стал каналом, который помог им продвинуть себя, свои товары или услуги", - отмечает ВЦИОМ.

Теги: россияне, социальный лифт


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