"Руспродсоюз" ожидает снижения цен на яйца только после Нового года

Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

По его словам, цены стабилизируют договоренности с торговыми сетями, а также "открытие импорта".

По данным ассоциации, средняя розничная цена десятка яиц с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в течение недели в страну должны поставить яйца без импортной пошлины из Азербайджана, а еще через несколько недель - из Турции, что приведет к падению цен.

На прошлой неделе президенту России во время "прямой линии" с гражданами пришлось оправдываться за рост стоимости яиц. По словам Владимира Путина, инфляция стала следствием сбоя в работе правительства: "Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена".