18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Ставка на увеличение рождений первых и вторых детей не сработала – доклад Общественной палаты

Стратегия увеличения рождаемости с акцентом на первых и вторых детей в России не сработала. Причем в мире нет примеров, когда такой вариант был бы эффективен, хотя в целом примеры резкого роста рождаемости за счет поддержки со стороны государства есть, говорится в выводах доклада о демографической политике, подготовленном Общественной палатой России.

Сейчас в России коэффициент рождаемости составляет примерно 1,42 ребенка на женщину, чтобы выйти на воспроизводство населения коэффициент должен превышать 2. Есть два примера, когда за относительно короткое время удавалось достичь такой цели при изначальных сходных показателях, рассказал журналистам глава комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко.

Первый пример – Франция. Там государство начало работать над проблемой в середине 90-х и в целом решила ее к 2010-му году. Сейчас рождаемость снова упала, но не критично. Второй пример – Сахалинская область России. Хотя сейчас рождаемость там тоже снизилась до 1,8 – это все равно выше, чем в среднем по России. Рыбальченко отметил, что на Сахалине вложения в поддержку семьи были примерно в 2,5 раза ниже, чем во Франции.

Эксперт отметил, что Франция и Сахалин использовали разные подходы, делали ставки на разное, обе стратегии в итоге сработали.

Во Франции сделали ставку на поддержку работающих женщин и обеспечение ухода за детьми (детские сады, муниципальные няни и т.д.). На Сахалине сделали ставку на многодетные семьи.

Рыбальченко добавил, что российские власти в целом делали ставку на рождение первых и вторых детей, но она не "сыграла": сейчас коэффициент рождаемости первых детей падает.

В том же докладе сказано, что государству стоит перестать несерьезно относиться к 35-летним как к потенциальным родителям и делать ставку на студентов, отговаривая их от образования и карьеры. Расчеты показывают, что "нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30-40 лет – самый большой и едва ли не единственный резерв для роста рождаемости".

Теги: родждаемость, демография, государство, многодетные семьи


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