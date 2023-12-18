Руководитель Пентагона прибыл в Тель-Авив

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в столицу Израиля Тель-Авив.

Он намерен встретиться с руководством страны, пишет РИА Новости.

В ноябре президент США Джо Байден заявил, что у народа Палестины есть полное право обладать собственным государством вне связей с радикальным движением ХАМАС. Для обеспечения безопасности и независимости народа Палестины потребуется незамедлительная продуктивная кооперация не только Израиля, но США и других стран-союзников, написал Байден в своей статье для The Washington Post.