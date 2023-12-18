Глава Екатеринбурга назвал вызовы, с которыми город столкнулся в 2023 году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал вызовы, с которыми город столкнулся в 2023 году. Об этом он рассказал в ходе итоговой пресс-конференции.

"Аномальные холода - серьезный вызов коммунальной сфере. Были и другие вызовы - летом из-за жары и засухи перекачали 15 млн кубометров из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области", - сообщил глава.

Говоря о ситуации с общественным транспортом, он признал, что "проблемы есть".

"Объёмы перевозок увеличились. Метро отмечает рост пассажиропотока - вышли на доковидные показатели. Улучшить ситуацию поможет возможность создания единого транспортного каркаса", - добавил Орлов.