Орлов: Два уральских лагеря переходят на круглогодичный режим работы

Сразу два загородных лагеря Екатеринбурга переходят на круглогодичный режим работы. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

"В этом году проект вышел в свою практическую плоскость. Два лагеря - "Уральский самоцвет" и "Юность" - мы переводим в круглогодичный режим работы", - заявил градоначальник во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Напомним, еще в июне Алексей Орлов сообщал, что пять из 18 загородных детских лагерей Екатеринбурга в течение пяти лет перейдут на круглогодичный режим работы. Точные сроки пока не называются.

Отметим, что Екатеринбург является одним из немногих городов России, где удается не только сохранять, но и развивать сеть муниципальных детских загородных лагерей. Летом в уральской столице действует 131 городской и 21 загородный оздоровительный лагерь, в том числе 18 муниципальных.