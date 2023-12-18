Турпоток внутри России вырос с начала года на 18%

По итогам 2023 года уровень туристического потока внутри России достигнет доковидного, с начала года он уже вырос 18%, это данные Минпромторга, на которые сослался вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, в стране уже активно идет сезон горнолыжного туризма. Причем до 60% приезжающих на горнолыжные курорты не катаются, а включаются в сопутствующий отдых: СПА, прогулки, экскурсии и тд.

Раньше всего сезон начался в Мурманской области, на Шерегеше, в Красной поляне. Всего в России более 200 горнолыжных курортов в 68 регионах. На Москву и Подмосковье приходится около десяти горнолыжек.

Барзыкин сособщил, что сейчас трехдневная поездка из Москвы в Красную поляну в бюджетном варианте будет стоить около 12,6 тыс. руб. на человека, около 30 тыс. руб. на человека, если отдых продлится шесть дней. В новогодние каникулы эти ценники вырастут на 15%.