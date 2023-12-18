В Нефтеюганском районе на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск полностью перекрыли движение

В Нефтеюганском районе на участке автодороги "Тюмень -Ханты Мансийск" с 698 по 571 км введено ограничение движения, сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции.

Проезд закрыт для всех видов транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями: снегопад, метель, зимняя скользкость.

"Просим всех участников дорожного движения отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, и без острой необходимости не выезжать на загородные автодороги. Будьте внимательны, берегите себя!" - говорится в сообщении.