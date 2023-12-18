18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме считают, что в украинских видеоиграх угрожают России

Сопредседатель парламентской комиссий по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова полагает, что надо обратиться в Роскомнадзор и Роспотребнадзор с предложением защититься от угроз, исходящих от киевского режима в видеоиграх. По ее словам, комиссия получает информацию о попытках Киева влиять на детей через сетевые компьютерные игры, а также формировать в России подростковую геймерскую проукраинскую среду.

"Нужно формировать свой контент, расставлять приоритеты, которые соответствуют национальным интересам страны", - приводит ТАСС слова Кузнецовой, произнесенные на заседании комиссии.

Напомним, год назад стало известно, что комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме предложила кабмину РФ определить научно-исследовательский институт, который будет исследовать влияние компьютерных игр на детей. Предполагалось, что этот институт будет проводить экспертизы компьютерных игр. О предложении стало известно из решения соответствующей комиссии. Документом предусматривается, что по результатам экспертизы институт будет выявлять "вредоносные и опасные" компьютерные игры.

А в октябре 2023 г. выяснилось, что взрослые жители Екатеринбурга играют в компьютерные игры в рабочее время. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob. В опросе приняли участие работающие экономически активные жители города. Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), в том, что на работе они играют в компьютерные игры, признались 21% жителей столицы Урала. При этом 7% играют ежедневно, еще 7% – несколько раз в неделю, 5% – несколько раз в месяц, а 2% – всего несколько раз в год.

Теги: Анна Кузнецова, компьютерные игры, Украина, влияние


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