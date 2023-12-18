Экс-депутат Прикамья получил протез руки за счет Минобороны РФ

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко получил протез руки от инновационной отечественной компании за счет Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, экс-депутат краевого парламента 19 июня во время штурма под Кременной он получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в военном госпитале в Москве, врачи ампутировали ему кисть левой руки и прооперировали ногу. Григоренко завершил свою военную деятельность. Вскоре он вернется домой.

"Стал "киборгом!" - пошутил экс-парламентарий.

В своем telegram-канале Григоренко показал фото протеза.

"Сейчас активно осваиваю манипуляции с этим чудо-устройством. Настоящую руку он, конечно, не заменит, но бытовой прогресс очевиден. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет. Все это снова стало доступно мне. А вот шнурки, наверное, еще долго завязывать не смогу. Буду учиться. Вязание спицей тоже вряд ли осилю, впрочем, я и раньше не умел", - заявил он.

Напомним, экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко отправился на специальную военную операцию в апреле прошлого года. Известно, что бывший парламентарий принял участие в обороне одного и штурме семи населенных пунктов Харьковской области, ДНР и ЛНР. Среди них Красный Лиман, Святогорск, Лисичанск, Северск. Несколько раз был представлен к наградам.