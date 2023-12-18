18 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Страны ЕС выбросили вакцины от COVID-19 на четыре миллиарда евро

Страны Евросоюза выбросили 215 миллионов доз вакцины от COVID-19 стоимостью около 4 млрд евро из-за их ненадобности, сообщила газета Politico.

По данным издания, с 2020 года, когда были одобрены первые вакцины, страны ЕС в совокупности закупили 1,5 миллиарда доз. В результате многие из них "оказались на свалках по всему континенту".

Значительное количество невостребованных вакцин было закуплено в 2021 году в разгар пандемии, передает ТАСС. Тогда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

В сентябре сообщалось, что в Испании утилизируют более 100 млн доз вакцины против коронавируса. В стране в рамках новой кампании по вакцинации начнут использовать новые формулы препарата, адаптированные к вариантам коронавируса семейства XBB.

Теги: ес, вакцины, коронавирус


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