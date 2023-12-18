В 2023 году в открытый доступ попали данные почти 400 российских компаний

В России ежедневно происходит в среднем одна утечка данных, а всего с начала года в открытый доступ попали данные 385 российских организаций, заявил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.

Самым крупным инцидентом 2023 года по количеству строк стала публикация сведений о бронировании перелетов. Злоумышленники могли узнать, кто, куда и когда планирует лететь. Также произошло огромное количество утечек баз данных различных интернет-магазинов.

Отмечается, что общий объем утекшей информации настолько велик, что преступники могут на основе сведений из разных баз сформировать комплексное досье на конкретного человека, если он будет представлять для них интерес. Из разных баз можно узнать номер телефона, место жительства, работы, список покупок и т.п.

В последнее время наметился новый тренд - атаки от имени генерального директора организации.

Как ранее заявила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, по итогам анонимного опроса сотрудников российских компаний выяснилось, что более половины всех утечек конфиденциальной информации из российских организаций совершаются при участии их собственных сотрудников.

Ситуация усугубляется тем, что реальной ответственности за утечки данных практически никто не несет.