18 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр центр Правительства Тюменской области

Машина с гуманитарной помощью отправилась из Тюмени в города ЛНР, ДНР и Белгородскую область

Машина с гуманитарной помощью отправилась из Тюмени в города ЛНР, ДНР и Белгородскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сбор организовали региональные отделения партии "Единая Россия" и Союза женщин России.

Продукты питания, теплые вещи для участников СВО, связанные неравнодушными тюменцами, маскировочные сети, новогодние подарки, письма, открытки, рисунки и поделки получат жители Краснодона, Рубежного (ЛНР), Горловки (ДНР), приграничной части Белогорода и области, где находятся зоны эвакуации раненых.

В госпитали также отправили елки и новогодние украшения для создания праздничной атмосферы.

гуманитарная помощь(2023)|Фото: Информационный центр центр Правительства Тюменской области

Тюменцы собрали 300 посылок военнослужащим, в них – сладости, консервы, сухой душ, теплые вещи, предметы личной гигиены. В гуманитарный груз также входит более: 150 мешков с маскировочными сетями; 200 посылок в госпитали; 500 одеял; 1000 текстильных и разовых простыней, моющихся наматрасников.

Вместе с Тюменью фуры с гуманитарной помощью в новые субъекты 17 декабря отправили 47 регионов. Старт акции состоялся в прямом эфире на встрече секретарей региональных отделений с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым и секретарем генерального совета партии Андреем Турчаком в рамках XXI Съезда партии.

Теги: гуманитарная помощь, Единая Россия, Союз женщин России


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