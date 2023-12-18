В Ростовской области доброволец через суд получил деньги за травму в зоне СВО

В Ростовской области частично удовлетворен иск добровольца Владимира Каменского. Он требовал возмещение страховки после ранения, полученного в зоне специальной военной операции (СВО).

Взыскано страховое возмещение в 78,3 тыс. руб., штраф 39,1 тыс. руб., судебные расходы в виде оплаты услуг представителя в размере 20 тыс. руб., пишет ТАСС.

Описанная ситуация – не единственная из трудных, в которую попадают добровольцы, участвующие в спецоперации. Например, в Свердловской области русский уроженец Узбекистана, который участвует в СВО, не может получить гражданство РФ. Родившийся в Узбекистане 53-летний Александр Бабков отправился в зону СВО добровольцем в рядах ЧВК "Вагнер", участвовал в тяжелых боях за Соледар и Артемовск, имеет ряд наград, например, "За отвагу". Однако оформить гражданство РФ у него не получается. На родине же ему грозит срок за то, что он был на российском фронте.