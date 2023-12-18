Правительство собирается запретить посещать школы поднадзорным гражданам

Правительство РФ внесло на выходных в Госдуму законопроект, который вводит запрет на посещение образовательных организаций поднадзорными гражданами с судимостью за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы детей.

Учитывая высокую степень потенциальной опасности для общества таких людей, им предлагается запретить посещать все образовательные организации, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних, их отдыхом и оздоровлением, а также детских спортивных объектов.

Законопроект связан с поручением президента РФ еще 2021 года.