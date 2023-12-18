В Екатеринбурге закрыли Харитоновский парк для съемок фильма

В Екатеринбурге временно закрыли доступ в Харитоновский парк. Жители города не смогут посещать его с 18 по 22 декабря, пока там проводят съемки фильма. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

В администрации также добавили, что съемки были согласованы. За несколько дней до этого рабочие в парке начали покрывать замерзший пруд дополнительным слоем воды для укрепления льда.

На воротах в Харитоновский парк также висит объявление о временном перекрытии. Жителям района предлагают выбирать пути обхода. По предварительным данным, речь идет о фильме "Роднина" про фигуристку Ирину Роднину.