В Екатеринбурге с экс-госслужащего взыскали 15 млн рублей нанесенного им ущерба

В Екатеринбурге бывший госслужащий оплатил уголовный штраф в 15 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, мужчина, являясь государственным служащим, несколько лет заключал контракты с клининговой службой по санитарному содержанию помещений и прилегающих территорий организации. При этом он согласовывал завышенные объемы выполненных работ, которые были излишне оплачены.

В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы с выплатой ущерба в 15 млн рублей. Судебным приставом был наложен арест на средства на расчетных счетах, а также имущество должника. Кроме этого, обращено взыскание на зарплату, получаемую осужденным по месту отбывания наказания.

Как отметили в свердловском ГУФССП, на сегодняшний день сумма взыскана полностью. Деньги переведены организации, которой был нанесен материальный ущерб.