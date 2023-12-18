18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Стоимость искусственных елок выросла на 11,5%

Средняя стоимость искусственной елки в этом предновогоднем сезоне выросла на 11,5%, до 4 450 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

В прошлом году средний чек одной покупки искусственной ели составил 3 991 рубль.

При этом наибольшей популярностью в текущем предновогоднем сезоне пользуются натуральные елки. В ноябре — начале декабря на них пришлась почти половина покупок (49%).

Средний чек одной покупки натуральной ели (как срубленной, так и в горшках) составил 5 810 рублей (5 642 рублей — в прошлом году).

Ранее сообщалось, что большинство граждан России готовы потратить на Новый год не более 50 тысяч рублей. Как говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, при этом россияне считают, что такой суммы недостаточно для празднования. 30,4% говорят, что для хорошего отдыха семьей на новогодние праздники требуется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Теги: елка, искусственная елка, стоимость


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