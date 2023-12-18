18 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК стала лауреатом Всероссийского конкурса массового рационализаторства

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала победителем в нескольких номинациях Всероссийского конкурса массового рационализаторства, сообщает пресс-служба ТМК. Призовые места заняли входящие в ТМК Таганрогский металлургический (ТАГМЕТ) и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, в личном первенстве в число победителей вошел сотрудник Северского трубного завода (СТЗ) ТМК.

В конкурсе от ТМК участвовали предложения по улучшению операционной деятельности, поданные через корпоративный сервис "Биржа идей". По итогам оценки ТАГМЕТ занял первое место в номинации "Лучшая компания по росту новых авторов", в которой учитывалось увеличение числа авторов рацпредложений в 2022 году по сравнению с 2021 годом. ЧТПЗ завоевал "серебро" в номинации "Лучшая компания по массовой продуктивности", где победитель определялся по соотношению числа поданных предложений к численности персонала. В свою очередь, заместитель начальника Трубопрокатного цеха № 1 (ТПЦ-1) СТЗ Алексей Пьянков стал серебряным призером в номинации "Лучший молодой рационализатор" – в этой номинации рассматривался общий экономический эффект от внедрения всех инициатив конкурсантов в возрасте до 35 лет.

Через сервис "Биржа идей" на корпоративном портале ТМК сотрудники подают предложения, направленные на повышение эффективности благодаря снижению затрат, улучшению качества продукции, росту производительности, повышению безопасности труда и культуры производства. Более комплексные проекты работники предлагают для реализации в рамках программы повышения операционной эффективности и в ходе заводских и корпоративного этапов Молодежной научно-практической конференции, финал которой проходит на ежегодном форуме "Горизонты".

Теги: Трубная металлургическая компания, Всероссийский конкурс массового рационализаторства


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