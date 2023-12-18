В России подорожали комнаты в коммуналках

Комнаты в городах России за нынешний год подорожали на 10,6%. В среднем, до 1,2 млн руб.

Самый большой зафиксирован в Барнауле (+40%), Самаре (+38,2%), Улан-Удэ (+37,2%), пишет ТАСС. Подешевели комнаты в Махачкале (-9,3%), Ленинградской области (-4,1%), Краснодаре (-3,7%).

Напомним, ранее обратная ситуация произошла с ценами на квартиры – в объявлениях они начали снижаться. По мнению экспертов, тренд временный и обусловленный целым рядом факторов. Одна из причин – неликвидные предложения, которые "висят" на витринах давно, и собственники сбавляют аппетиты, но в целом по рынку предложений не так уж много, так как спрос в июле, сентябре и октябре был невиданный, а то, что осталось, не всегда является привлекательным предложением и стоимость таких объектов падает, но под "потолок" подстраиваются и новоприбывшие, по крайней мере, так ситуацию видит член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.