Правительство одобрило лимит в 100 тысяч рублей на перевод денег без открытия счета

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому в России введут ограничения на переводы денежных средств без открытия банковского счета. Об этом пишет РБК.

Как сообщили в Росфинмониторинге, лимит будет установлен в размере 100 тысяч рублей или эквивалентен в иностранной валюте. Если физлицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации.

В Минфине считают, что мера будет способствовать снижению оттока капитала из страны.

В сентябре Центральный банк России продлил ограничения на переводы средств за рубеж до 31 марта 2024 года. Сейчас россияне и иностранцы из дружественных стран могут за месяц переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или эквивалент этой суммы в другой валюте). Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут переводить за границу средства в размере своей зарплаты.