18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов

В России мошенники стали чаще звонить от имени мобильных операторов с требованием продлить SIM-карту.

По данным программы для смартфонов Kaspersky Who Calls, число таких звонков в октябре, по сравнению с месяцем ранее, выросло втрое, а в ноябре по сравнению с сентябрем — уже вчетверо. Рост подтвердили и на платформе Народного фронта "Мошеловка". Мошенничество со звонками от имени сотовых операторов начали фиксировать с конца лета 2023 года. Она попала в список наиболее используемых аферистами.

Во время звонка мошенник представляется сотрудником оператора и заявляет, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. Злоумышленники пытаются узнать конфиденциальные и учетные данные от личного кабинета, а также одноразовые коды. В случае успеха мошенник установит переадресацию СМС на нужный номер или выпустит виртуальный дубликат SIM-карты.

Это позволит преступникам добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных, сообщают "Известия".

Теги: мошенники, сотовые операторы


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