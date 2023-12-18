Арабский язык может появиться в перечне иностранных языков по выбору на ЕГЭ

Экзамен по арабскому языку может появиться в списке ЕГЭ.

Как сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, в настоящее время образовательные ведомства изучают идею преподавания арабского в общеобразовательных школах. "Мы открыты для Востока — и не только для Китая", — заявил он.

В Духовном управлении мусульман говорят, что инициатива встретит поддержку не только в исламских регионах, но и в мегаполисах. Как считает член СПЧ Кирилл Кабанов, популяризация арабского может усилить межнациональные конфликты и способствовать распространению экстремизма.

Лингвисты говорят, что спрос на арабский растет не только среди этнических мусульман. Так, например, бизнесу требуются переводчики. Они предполагают, что "светское" преподавание языка в школах убережет подростков от религиозного экстремизма, сообщает "Коммерсант".