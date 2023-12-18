В России подорожали ноутбуки

В России средняя цена на ноутбуки в декабре увеличилась на 10% по сравнению со средней ценой на них в течение текущего года.

Теперь устройства стоят 66 тыс. руб. Рост цен произошел из-за новогоднего спроса, а также по причине изменения логистических цепочек. При чем цены увеличились почти на все ноутбуки.

Рост цен на иностранные модели дал шанс российским брендам, и продажи отечественных компьютеров выросли на 35–40%, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что с осени 2022 года стоимость подержанных автомобилей в России увеличилась почти на 40%.