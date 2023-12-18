18 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Spotify официально прекратил работу в России

Единственное юридическое лицо шведского музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу.

Оно ликвидировано с 14 декабря. Таким же образом с 15 декабря ликвидировано одно из юридических лиц производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco - ООО "Сиско системс", которое ранее занималось обслуживанием оборудования.

ООО "Спотифай" было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года. 6 февраля текущего года сервисом было направлено заявление о ликвидации. Сервис перестал работать в РФ 11 апреля 2022 года, "после тщательного анализа текущей ситуации", сообщает ТАСС.

Ранее в Москве суд оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян. Штраф примечателен своим размером – 500 тыс. руб., хотя статья КоАП, по которой вынесено решение, предусматривает штраф от 1 млн руб.

Теги: Spotify, музыка


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