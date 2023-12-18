Смотри в оба: видеонаблюдение «Ростелекома» поможет минимизировать потери и убытки в пунктах выдачи заказов маркетплейсов

«Ростелеком» запустил специальную версию одного из самых востребованных облачных решений для бизнеса — видеонаблюдение для пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Решение ориентировано на маркетплейсы и мультибрендовые пункты выдачи.

Сервис «Ростелекома» отвечает всем требованиям торговых площадок к оборудованию ПВЗ: не менее двух камер для охвата клиентской и складской зон, непрерывная бесшовная запись с фиксацией даты и времени, а также долгий срок хранения видео.

Видеонаблюдение для ПВЗ «Ростелеком» предлагает как услугу под ключ — специалисты компании подключат IP-камеры и протестируют все оборудование, настроят личный кабинет и установят мобильное приложение или бесплатное ПО для компьютера. В личном кабинете услуги пользователи смогут самостоятельно объединять камеры в одну систему, создавать любое количество учетных записей и настраивать роли доступа. Клиенты также могут подключить к облачному видеонаблюдению собственные видеокамеры.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале отмечает: «Наша компания провела анализ требований рынка и выпустила новое решение, которое обезопасит маркетплейсы от потерь. Сервис поможет сократить количество конфликтных ситуаций в пунктах выдачи, а значит, позволит и минимизировать риск штрафов. Это особенно актуально в предновогодний период, когда на ПВЗ будет максимальная нагрузка. Существенным преимуществом видеонаблюдения для наших заказчиков также станет выделенный канал передачи данных, который, в отличие от мобильного интернета, обеспечивает стабильную работу сервиса».

Архив видеозаписей хранится 90 суток, просматривать его можно через браузер или мобильное приложение. География сети позволяет организовать надежную и безопасную передачу данных во всех регионах страны, в том числе в Свердловской области. Данные клиентов передаются в зашифрованном виде и хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» неограниченное время.