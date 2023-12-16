Геологический институт ВСЕГЕИ сменил название

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провел ребрендинг: теперь заведение называется Институт Карпинского. Изменился также логотип организации, который ранее включал в себя аббревиатуру ВСЕГЕИ. При этом на страницах официального сайта института встречается прежнее название, да и сам портал не стали переименовывать.

Пользователи сети, обратившие внимание на ребрендинг, полагают, что поводом для него могло стать ужесточение законодательства в отношении ЛГБТ-тематики. Газета.Ру со ссылкой на представителя института пишет, что название организация изменила полгода назад.

ВСЕГЕИ подведомственен Минприроды России и является одним из старейших в стране исследовательским институтом – создан еще при императоре Александре III (1882 год). Название ВСЕГЕИ институт получил в 1939 году