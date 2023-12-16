Mercedes-Maybach и внушительная охрана: опубликован райдер певца Шамана

Певец SHAMAN (он же Ярослав Дронов) требует от организаторов его выступлений предоставлять немецкие автомобили для передвижения и многочисленную охрану на концертах.

Telegram-канал Baza опубликовал концертный райдер (минимальные требования) артиста, который в среднем готов выступать за 12 млн руб. (за полуторачасовой концерт).

По данным издания, для коротких поездок (до 1,5 часа) Шаман просит предоставить Mercedes-Maybach. Для длинных поездок организаторы выступления должны предоставить Mercedes минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана. Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие.

Два человека должны лично охранять певца от прилета до вылета, передвигаясь на машине не ниже класса "бизнес". Во время его выступления на каждую тысячу зрителей должно приходиться не менее восьми охранников.

Проживать SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. Важно, чтобы в кровати были две подушки из гусиного пуха.

Издание отмечает скромные требования Шамана к гримерке: там должны быть вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.