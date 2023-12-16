Глава СКР велел разыскать украинских чиновников, объявивших Патриарха Кирилла в розыск

Следственный комитет России ответил на решение СБУ объявить в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во-первых, возбуждено уголовное дело по ст. 299 УК РФ о незаконном привлечении патриарха к уголовной ответственности. Во-вторых, глава СКР Александр Бастрыкин "поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси".

На Украине Патриарха Кирилла разыскивают по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, а также о подготовке и ведении агрессивной *****.

Стоит отметить, что вероятность задержания как патриарха, так и высокопоставленных киевских силовиков представляется маловероятной.