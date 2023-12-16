Мишустин напомнил о себе: "Правительство России – это команда Путина"

Председатель кабинета министров России Михаил Мишустин не остался в стороне от начавшейся предвыборной кампании. По мнению премьер-министра, согласие Владимира Путина выдвигаться в качестве кандидата на президентских выборах 2024 года отвечает запросам людей.

"Правительство Российской Федерации – это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан", - цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.