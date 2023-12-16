Названа причина смерти актера Мэтью Перри

Стало известно, от чего умер актер Мэтью Перри, звезда сериала "Друзья". В отчете судебно-медицинской комиссии говорится, что причиной смерти стало "острое воздействие кетамина".

"Основными причинами могли быть как перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", - цитирует CNN отчет. Все это побочные действия большой дозы препарата. Смерть актера названа несчастным случаем.

Сообщается, что препарат Перри принимал по назначению – для лечения депрессии и тревоги, кетамин вводился внутривенно.