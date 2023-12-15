МВД Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла, патриарх числится "скрывающимся от досудебного расследования", сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД Украины.

Патриарх числится в розыске с 11 ноября. Он находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Патриарх обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также там указана мера пресечения, которая заключается в содержании под стражей.

В карточке не уточняют, что речь идет о патриархе Московском и всея Руси Кирилле, однако прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.

В октябре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал церкви мира и международные организации поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с рассмотрением украинским парламентом законопроекта о ее запрете. Послание Патриарха было направлено Папе Римскому Франциску, главе Англиканского сообщества, патриарху Коптской церкви и другим главам мировых церквей. Оно также было отправлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, специальному докладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" большинству членов Совета безопасности России и объявила в розыск ряд российских государственных деятелей, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу МВД Владимира Колокольцева, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, министра обороны Сергея Шойгу и других.